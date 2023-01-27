Экс-советник президента Украины Соскин: Запад недоволен Зеленским

Президент Украины теряет контроль над ситуацией в стране из-за того, что проявляет всё большее недовольство в отношении киевских властей. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Западные кураторы решили наконец выяснить, куда уходят передаваемые на Украину в огромном количестве финансовые средства. С этой целью американское правительство сформировало специальную группу, которая будет заниматься расследованием всего того, что передаётся Киеву.

"Ситуация практически выходит из-под контроля. Создана специальная группа в Соединенных Штатах Министерством обороны совместно с госдепом, куда входят в том числе и следователи по уголовным делам. Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США в Украину", — рассказал Соскин на своём YouTube-канале.

Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд проинформировала о создании специальной аудиторской группы, задачей которой станет проверка трат украинского минобороны.

"То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно", — добавил Соскин.