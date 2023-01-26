Венгрия раскритиковала Украину за жёсткую мобилизацию венгров

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина "жестким образом" забирает в армию закарпатских венгров, которые гибнут в украинском конфликте.

"… Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит. Из них многие погибают", — сказал Сийярто.

По его словам, это одна из причин, почему Будапешт призывает к дипломатическому решению конфликта на Украине.

Ранее венгерские СМИ информировали, что Украина проводит в Закарпатье самую массовую мобилизацию с начала российской спецоперации, поскольку в боях за Соледар Закарпатская 128-я горно-штурмовая бригада понесла значительные потери. По данным издания Metropol, неподалёку от украино-венгерской границы в рефрижераторном вагоне лежат тела солдат ВСУ. При этом семьям погибших закарпатских венгров запрещено рассказывать о гибели своих родственников.