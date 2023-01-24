МИД Украины не советует Белоруссии проявлять агрессию в отношении Украины

Киев обратился к Минску с предостережением не проявлять какую бы то ни было агрессию в отношении себя, подтвердив, что со своей стороны также не имеет агрессивных планов касательно Белоруссии. Такое заявление сделал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси", — сказал Николенко, которого цитирует "РБК Украина".

При этом Николенко добавил, что в свете текущей ситуации Киев готов к усилению возможной угрозы со стороны Минска, и имеет на этот случай конкретный план действий.

Ранее 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев обращался к Минску с предложением подписать пакт о ненападении, застраховав себя таким образом от вторжения белорусской армии на территорию Украины.