Марин ле Пен: Киеву нельзя поставлять тяжёлые танки

По мнению главы фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, Евросоюз не должен отправлять Украине тяжёлые танки.

Политик уверена, что поставки тяжёлых вооружений Киеву вызовут эскалацию украинского конфликта, а мирные переговоры между Украиной и Россией станут в таком случае почти невозможными.

"Нет, я так не думаю, я говорила об этом… Я считаю, что это может усугубить конфликт… Разве поставками тяжелых вооружений мы не интернационализируем конфликт, что является большой опасностью? Это огромный риск. Не удалит ли это нас от мирного решения на переговорах?" — сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине, в рамках которой Киеву могут быть направлены Leclerc.