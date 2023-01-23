У американских ракетчиков, которые имели дело с ядерным оружием во время службы на военной базе Мальмстрем, зарегистрирован высокий уровень заболеваемости раком крови. Об этом сообщила журналист Тара Копп в статье для Associated Press.
"Согласно январскому брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинская лимфома", — написала Копп.
Обозреватель уточнила, что одного из офицеров уже нет в живых. Основываясь на обнародованных данных, рак крови в среднем диагностируется у 19 человек из ста тысяч, однако на базе Мальмстрем соотношение было гораздо выше — всего военных там 3,3 тысячи, 400 человек из которых — ракетчики.
"Ракетчики спускаются на закрытых лифтах глубоко под землей в небольшой оперативный бункер, окруженный толстой стеной из бетона и стали. Иногда они остаются там на несколько дней, готовые повернуть ключи запуска по приказу президента", — рассказала журналистка.
На находящейся в штате Монтана военной базе США Мальмстрем насчитывается 150 шахт, по которым осуществляется запуск межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
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