Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макрон может уйти в отставку из-за пенсионной реформы во Франции
Орджоникидзе: Германия объяснила отказ поставок ВСУ танков Leopard чувством вины перед РФ
Браконьеры из Ростова незаконно выловили рыбы на четыре млн рублей
РИА Новости: страны Запада начинают операцию "Барбаросса-2" против ВС РФ
Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана российской армией
Мирошник: США давят на ФРГ в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра"
19FortyFive: офицер ВС США Дэвис уверен, что танки Abrams и Leopard не помогут ВСУ
Монтян: украинцам не стоит уповать на "золотой дождь" инвестиций от Европы
Daily Mail: британцы заявили, что Зеленский боится проиграть в СВО президенту РФ Путину из-за нехватки техники

Latin Times: устрашающие характеристики российского "Посейдона" вызвали панику на Западе

Мир

В России произвели серию новейших суперторпед "Посейдон", характеристики которых серьёзно напугали коллективный Запад. Ими планируют оснастить подводную лодку специального назначения "Белгород".

По словам экспертов, известие о создании "Посейдона" вызвало панику у стран Запада, пишет Latin Times.

"Путин получил устрашающее супероружие, способное создавать радиоактивные цунами", — говорится в материале издания.

Отмечается, что "Посейдон" способен незаметно достичь цели, однако основным его преимуществом является тот факт, что его невозможно засечь. Суперторпеду могут использовать по прибрежным городам Соединённым Штатам. Его боевого заряда хватит, чтобы уничтожить большой город или военную базу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации

В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.

В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет колоссальное влияние на НАТО
Кремль отказался комментировать размещение систем ПВО на крышах домов в Москве
Знак зодиака 21 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
TAC: в США считают безумным заявление Вашингтона по поводу возможности захвата Крыма
ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении
Марков: готовится большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России
Марков: готовится большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России
Последние материалы
Latin Times: устрашающие характеристики российского "Посейдона" вызвали панику на Западе
Орджоникидзе: Германия объяснила отказ поставок ВСУ танков Leopard чувством вины перед РФ
Браконьеры из Ростова незаконно выловили рыбы на четыре млн рублей
РИА Новости: страны Запада начинают операцию "Барбаросса-2" против ВС РФ
Рогов: первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана российской армией
Мирошник: США давят на ФРГ в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра"
19FortyFive: офицер ВС США Дэвис уверен, что танки Abrams и Leopard не помогут ВСУ
Монтян: украинцам не стоит уповать на "золотой дождь" инвестиций от Европы
Daily Mail: британцы заявили, что Зеленский боится проиграть в СВО президенту РФ Путину из-за нехватки техники
Артиллерия и авиация ВС РФ не позволили ВСУ провести перегруппировку в Курахово
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников