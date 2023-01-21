Latin Times: устрашающие характеристики российского "Посейдона" вызвали панику на Западе

В России произвели серию новейших суперторпед "Посейдон", характеристики которых серьёзно напугали коллективный Запад. Ими планируют оснастить подводную лодку специального назначения "Белгород".

По словам экспертов, известие о создании "Посейдона" вызвало панику у стран Запада, пишет Latin Times.

"Путин получил устрашающее супероружие, способное создавать радиоактивные цунами", — говорится в материале издания.

Отмечается, что "Посейдон" способен незаметно достичь цели, однако основным его преимуществом является тот факт, что его невозможно засечь. Суперторпеду могут использовать по прибрежным городам Соединённым Штатам. Его боевого заряда хватит, чтобы уничтожить большой город или военную базу.