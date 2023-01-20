Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет колоссальное влияние на НАТО

Распоряжение президента России Владимира Путина о разработке беспилотного подводного аппарата "Посейдон", который способен вызвать цунами, окажет колоссальное влияние на страны НАТО. Об этом заявил британский аналитик Рохан Гупта.

"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", — говорится в материале Express.

Торпеда набирает скорость около 200 километров в час под водой, маневрирует и остаётся незамеченной даже для передовых систем Североатлантического альянса. Комплексы НАТО не смогут обнаружить и перехватить российский "Посейдон", предупредил Гупта.

Эксперты Военно-морского института США заявили, что разработка подводного аппарата станет тревожным шагом в гонке ядерных вооружений.

"Возможно, самое страшное, что это ядерное оружие обладает потенциалом автономной работы", — отметили аналитики.

Одним из ключевых компонентов станет ядерный энергоблок, который обеспечит устройство собственным источником энергии. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.

"Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.