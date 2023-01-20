Распоряжение президента России Владимира Путина о разработке беспилотного подводного аппарата "Посейдон", который способен вызвать цунами, окажет колоссальное влияние на страны НАТО. Об этом заявил британский аналитик Рохан Гупта.
"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", — говорится в материале Express.
Торпеда набирает скорость около 200 километров в час под водой, маневрирует и остаётся незамеченной даже для передовых систем Североатлантического альянса. Комплексы НАТО не смогут обнаружить и перехватить российский "Посейдон", предупредил Гупта.
Эксперты Военно-морского института США заявили, что разработка подводного аппарата станет тревожным шагом в гонке ядерных вооружений.
"Возможно, самое страшное, что это ядерное оружие обладает потенциалом автономной работы", — отметили аналитики.
Одним из ключевых компонентов станет ядерный энергоблок, который обеспечит устройство собственным источником энергии. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.
"Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.
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