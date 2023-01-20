Использование только одного гиперзвукового оружия не позволит одержать победу в современном конфликте. Такое заявление сделал в интервью "Независимому военному обозрению" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Не менее важны, например, береговые ракетные комплексы, подводное оружие, другие системы вооружения, созданные у нас", — сказал он.
Обносов отмечает, что Россия производит необходимое высокоточное оружие. Соответствующие изделия регулярно показываются на выставках.
Ранее военкор Сладков заявлял, что победа РФ в СВО зависит от разворачивания ВПК на полную мощь.
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