Понять, простить: президент Кипра хочет сохранить дружбу с Россией, несмотря на санкции

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что хотел бы, чтобы его страна сохранила дружеские отношения с Россией. Несмотря на то, что Кипр поддерживает антироссийские санкции.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции, что россияне всегда были близкими друзьями с греками и с киприотами. И в России, подчеркнул Лавров, отметили "метаморфозы, которые произошли с руководством обеих стран".

"Метаморфозы в позиции Кипра" в четверг прокомментировал Никос Анастасиадис, сообщает РИА "Новости".

"Я хотел бы отметить, что когда дружественная в других отношениях страна Россия вынудила нас следовать коллективным решениям ЕС, она не могла ожидать, что мы можем быть стигмой Европы, то есть теми, кто не согласен мерами, которые решаются сообща", — сказал он.

Никос Анастасиадис заявил, что хочет сохранить дружеские отношения с Россией, "и признательность, конечно же, за давнюю позицию, которую Россия занимала и занимает в отношении кипрского вопроса, и понимание со стороны России, что нет выборов, когда нарушается международное право".

Ранее министр финансов Кипра Константинос Петридис сообщил, что власти страны заблокировали более полутора миллиардов евро активов, связанных с Россией.

По словам министра в данную сумму входят:

заблокированные вклады в кредитных учреждениях в размере 105 млн евро;

замороженные средства инвестиционных компаний, которые зарегистрированы на Кипре, которые суммарно составляют 720 млн евро;

ещё 719 млн евро, находящиеся у поставщиков административных услуг, которые регулируются Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам.

Министр также отметил, что Кипр не конфискует активы, относящиеся к России, а только блокирует. Петридис помимо того сообщил, что под ограничительные меры Кипра, связанные с гражданством, попали десять россиян. Однако конкретных имен он не назвал.