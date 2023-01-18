Жаров: смерть Монастырского могла быть неслучайной

Политолог Максим Жаров предположил, что гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского во время авиакатастрофы в Броварах Киевской области могла быть неслучайной.

По его мнению, причиной крушения могла стать ошибочно сбившая вертолёт МЧС ракета противовоздушной обороны Украины.

"Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Броварах при крушении вертолёта ГСЧС погибли руководители МВД Украины.