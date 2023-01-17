Варшава демонстрирует готовность к вводу своих военных на территорию Украины для поддержки ВСУ. Об этом предупредил политолог Ростислав Ищенко.
"[Украинский президент Владимир] Зеленский говорит: прямо сейчас нужны резервы, надо чем-то затыкать дыры во фронте. Судя по всему, поляки готовы оказать ему и такую поддержку. В том числе, и путем введения своих войск на территорию Западной Украины", — сказал Ищенко изданию "Украина.ру".
При этом польский лидер Анджей Дуда не хочет рисковать своими военными и допустить потери армии Польши. Чтобы обезопасить их, Дуда пригрозит Москве блокадой Калининграда при посредничестве президента Литвы Гитанаса Науседу.
Ранее лидеры Польши, Литвы и Украины утвердили декларацию относительно дальнейшей военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, заявил представитель Еврокомиссии.