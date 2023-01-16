Политолог Ищенко разгадал планы Польши на Украину

Польша хочет превратить Украину в буферную зону. Об этом в беседе с изданием "Военное дело" рассказал политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, таким образом Польша хочет обезопасить себя от России.

"Все карты, которые поляки рисуют, там Украина может быть с гулькин нос, а может быть серьезная в половину нынешней", — говорит эксперт.

По мнению Ищенко, Варшава еще во времен Второй мировой войны рассматривает украинские территории как свой протекторат, контроль над которым должны осуществлять польские войска.

Относительно планов России Ищенко отметил, что Москве важен нейтральный статус Украины. Иначе она может стать плацдармом НАТО для атаки на российскую территорию.