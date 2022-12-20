Савчук: окончательное ядерное разоружение Украины началось

Массированные удары ВС РФ по критическим объектам Незалежной в ходе спецоперации нацелены на получение накопительного эффекта, который уже наступил. Об этом заявил обозреватель Сергей Савчук в материале для РИА Новости.

Украинская компания "Энергоатом" заявила, что все подконтрольные Киеву АЭС находятся в строю. Однако в сообщение уточняется, что девять реакторов работают в режиме ограниченной мощности. Несмотря на многочисленные заявления киевского руководства о "неэффективности" российских ракет, энергетическую инфраструктуру Украины ожидает тотальный блэкаут, указал аналитик.

"Калибрам" совершенно всё равно, какие сказки рассказывает населению командование ВСУ, а украинским олигархам интересны лишь текущие котировки мегаватт-часов на биржах Евросоюза", — заявил он.