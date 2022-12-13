Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине Богдан Безпалько рассказал, чем завершится конфликт на Украине.
Эксперт считает, что противостояние России и Украины может перерасти в формальное перемирие. В качестве примера он привёл опыт Северной Кореи и Южной Кореи.
Ранее военкор Борис Рожин рассказал о причинах паузы на фронтах.
"Этот конфликт может существовать в режиме перемирия десятилетиями. КНДР и Республика Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны. Хотя она закончилась в 1953 году. То же самое между Пакистаном и Индией. В случае перемирия просто никто не будет друг в друга стрелять", — цитирует слова Богдана Безпалько URA.RU.
Он считает, что власти Украины не будут отказываться от Крыма и от других территорий. При этом, по его мнению, образуется фактическая граница в Херсонской и Запорожской областях.
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