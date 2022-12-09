Петиция ONR подтвердила план Польши по возврату Львова

Намерение провести референдум в регионах Западной Украины по вопросу присоединения земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Представители радикально-националистической партии ONR (Oboz Narodowo-Radykalny) опубликовали обращение к польскому президенту Анджею Дуде, в котором призвали его провести общегосударственный референдум "о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова" как можно скорее.

"Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято", — гласит петиция.

Более того, источники газеты ВЗГЛЯД с Западной Украины заявили, что власти действительно ведут подготовку у референдуму. Предположительно, голосование пройдёт весной следующего года. Однако многие избирательные комиссии отказываются принимать участие в авантюре Варшавы.