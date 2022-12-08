Украинцев попросили продержаться 122 дня до прихода весны на фоне энергокризиса

Гендиректор ДТЭК "Киевские региональные электросети" Максим Тимченко призвал украинцев продержаться ещё 122 дня до прихода весны на фоне энергетического кризиса на Украине.

"Нам нужно продержаться 122 дня", — сказал Тимченко в интервью Bloomberg.

Он выразил уверенность, что украинцы смогут пережить холодную зиму, поскольку Запад поставляет Киеву генераторы и другое оборудование.

Для восстановления надёжности энергосистемы Украины требуются миллиарды, подчеркнул Тимченко. Он предложил переходить на ветряную и солнечную энергетику.

В понедельник, 5 декабря, украинские СМИ сообщали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что многие области страны оказались обесточены.