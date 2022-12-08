Гендиректор ДТЭК "Киевские региональные электросети" Максим Тимченко призвал украинцев продержаться ещё 122 дня до прихода весны на фоне энергетического кризиса на Украине.
"Нам нужно продержаться 122 дня", — сказал Тимченко в интервью Bloomberg.
Он выразил уверенность, что украинцы смогут пережить холодную зиму, поскольку Запад поставляет Киеву генераторы и другое оборудование.
Для восстановления надёжности энергосистемы Украины требуются миллиарды, подчеркнул Тимченко. Он предложил переходить на ветряную и солнечную энергетику.
В понедельник, 5 декабря, украинские СМИ сообщали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что многие области страны оказались обесточены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.