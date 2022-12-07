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Кирби: США не поощряли Киев к нанесению ударов по РФ

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Вашингтон не подталкивал Киев к нанесению ударов по РФ, американская сторона не поставляла Украине средства для этого. Об этом сообщил 7 декабря в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби: США не поощряли Киев к нанесению ударов по РФ

"Мы, конечно, не поощряли и не предоставляли право Украине наносить удары по России", — заявил Кирби.

Как уточнил представитель Белого дома, Вашингтон пытается лишь снабжать Киев "средствами для самообороны и защиты своих земель".

"Мы предоставляем им информацию, чтобы помочь им защитить себя, мы, конечно, предоставляем им ресурсы и вооружение", — добавил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Киев сам решает, как распорядиться теми средствами, которые направляют ему США. Кирби заверил, что американская сторона уже напоминала украинцам о той ответственности, которую они несут за поставляемое им оружие. В Вашингтоне, по словам представителя Госдепа, "беспокоятся о возможности эскалации", которая может последовать за поставками оружия Украине.

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«ЦРУ готовит свержение Путина» - эксперт о будущем спецоперации на Украине
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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