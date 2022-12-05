Кирби: США воздерживаются от оценки попытки Киева атаковать аэродромы РФ

Вашингтон воздерживается от комментариев относительно попытки Киева атаковать российские аэродромы. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что руководству его страны известно о произошедшем из СМИ, и никакой более подробной информацией относительно произошедшего оно не располагает.

"Мы видели некоторые сообщения СМИ об этом, но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить свое видение о произошедшем", — пояснил Кирби журналистам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, совершённой при помощи реактивных дронов советского производства. Беспилотники, летевшие на малой высоте, были сбиты российскими средствами ПВО. Обломки сбитых украинских беспилотников слегка повредили обшивку корпусов двух самолётов, и ранили семеро военнослужащих-техников, причём троих — смертельно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.