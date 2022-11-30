Политолог Михайленко: Польша может усилить подготовку к захвату Западной Украины

Доктор политических наук, профессор Александр Михайленко в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, считающего, что Польша форсирует подготовку к захвату земель на Западной Украине.

Эксперт полагает, что такой вариант вполне возможен в свете сегодняшней ситуации.

"Здесь надо исходить, во-первых, из исторических факторов, что в какое-то время истории эта часть была польской, была частью Польши, во-вторых, надо исходить политических аспектов из ситуации современной. Я думаю, что Запад не исключает того, что Украина как государство может вообще распасться, и, соответственно, возникнет вопрос пяти территорий, кто там как будет контролировать их. И поэтому я бы этого не исключал", — сказал Михайленко.

При этом политолог обратил внимание, что речь в данном случае идёт о закрытых планах и намерениях, которые пока обсуждаются. Эксперт напомнил, что тайные намерения могут быть и у правительств, у руководства различных стран на многие варианты развития ситуации, поэтому никакого развития событий исключать не стоит.

Михайленко добавил, что очевидно, что поляки сильно переживают по вопросу будущего земель Западной Украины, и это, по его словам, "старая песня".

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что его ведомство располагает данными о том, что Варшава усиленно готовится к присвоению западноукраинских земель: Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской области Украины.

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