Зеленский назвал руководство РФ "случайными товарищами, завладевшими Россией"

Владимир Зеленский объяснил, за что, по его мнению, Россия мстит Украине.

Президент Украины перечисли пункты, которые являются для Украины сейчас первоочередными.

"Фронт. Обеспечение армии. Энергетика. Связь. Пункты Несокрушимости. Усиление нашей ПВО. Работа с партнёрами. Ситуация в прифронтовых районах и подавление российских огневых позиций", — написал Зеленский в своём микроблоге.

Он отметил, что ВС РФ 258 раз обстреляли 30 населённых пунктов Херсонской области. В Николаевской области, по его словам, повреждена насосная станция, поэтому жители испытывают проблемы с водоснабжением.

"Ну что о них сказать? Вот это и есть истинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война — это они прошли", — заявил украинский лидер.

Зеленский уверен, что Россией движет жажда мести.

"То, что они делают сейчас против Украины, — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них", — сказал президент Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский прогнал Петра Порошенко с церемонии возле мемориала "Жертвам голодомора".