Кровавый провал ВСУ под Орлянкой: враг пошёл в наступление под Купянском

В Сети опубликовали кадры с кровавым провалом ВСУ под Орлянкой.

Бойцы ВС РФ уничтожили два БМП вместе с экипажами и пехоту ВСУ, пишет Telegram-канал "Работайте, братья". Авторы канала опубликовали фотографии с убитыми боевиками ВСУ, которые шли в наступление под Купянском.

Войска ВСУ уже несколько месяцев пытаются взять штурмом высоты у Орлянки. Однако постоянно несут потери в самоубийственных атаках.