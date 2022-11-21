В Сети опубликовали кадры с кровавым провалом ВСУ под Орлянкой.
Бойцы ВС РФ уничтожили два БМП вместе с экипажами и пехоту ВСУ, пишет Telegram-канал "Работайте, братья". Авторы канала опубликовали фотографии с убитыми боевиками ВСУ, которые шли в наступление под Купянском.
Войска ВСУ уже несколько месяцев пытаются взять штурмом высоты у Орлянки. Однако постоянно несут потери в самоубийственных атаках.
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В Херсонской области уничтожен полковник ВСУ Мыкола Красивов.