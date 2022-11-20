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Франция заявила о поставке 12 систем ЗРК на Украину

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Франция передала Украине на вооружение свои зенитнно-ракетные комплексы Crotale, сообщил министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

Франция запланировала передать Вооруженным силам Украины свои ЗРК ещё в середине октября. Как сообщил Лекорню, передача 12 батарей Crotale не ослабит вооружённые силы страны, так как они будут заменены новыми системами Mamba. Сообщается, что радиус работы Crotale составляет 12 км. 

Власти Украины просили Эммануэля Макрона поставить системы с дальностью действия до 120 км, но арсенал данного вооружения у Франции ограничен, и Париж планирует использовать его для собственной армии.

 

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Любовь Степушова
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