Наёмник Нэнси вернулся с Украины в США для борьбы с "фашистским фронтом Трампа"

Американский наёмник Малькольм Нэнси заявил, что возвращается на родину с Украины, чтобы оказать сопротивление "фашистскому фронту" Дональда Трампа. Его возмутило, что Республиканская партия может победить в результате промежуточных выборов в Конгресс США, поэтому Нэнси планирует "помочь" Америке.

Наёмник убеждён, что демократия находится в опасности, и он готов приложить все усилия, чтобы защитить свою родину.

"После 10 месяцев на Украине я возвращаюсь обратно в США и буду всеми силами защищать американский эксперимент. Настало время, когда мы все должны поклясться бороться за Америку и победить фронт Трампа", — отметил наемник из США в своих социальных сетях.