Американский наёмник Малькольм Нэнси заявил, что возвращается на родину с Украины, чтобы оказать сопротивление "фашистскому фронту" Дональда Трампа. Его возмутило, что Республиканская партия может победить в результате промежуточных выборов в Конгресс США, поэтому Нэнси планирует "помочь" Америке.
Наёмник убеждён, что демократия находится в опасности, и он готов приложить все усилия, чтобы защитить свою родину.
"После 10 месяцев на Украине я возвращаюсь обратно в США и буду всеми силами защищать американский эксперимент. Настало время, когда мы все должны поклясться бороться за Америку и победить фронт Трампа", — отметил наемник из США в своих социальных сетях.
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