Датский остров Борнхольм остался полностью без электричества

Появились сообщения о том, что находящийся вблизи газопровода "Северный поток" датский остров Борнхольм остался полностью без электричества.

В эфире телеканала TV2 заявили, что власти ищут причину сбоя, однако на данный момент не могут понять, что его вызвало.