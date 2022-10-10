Появились сообщения о том, что находящийся вблизи газопровода "Северный поток" датский остров Борнхольм остался полностью без электричества.
В эфире телеканала TV2 заявили, что власти ищут причину сбоя, однако на данный момент не могут понять, что его вызвало.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.