США намерены прекратить продажу оружия Саудовской Аравии из-за "сговора" с РФ

Американские законодатели намерены представить в Сенат США законопроект, который ограничит продажу оружия Штатами Саудовской Аравии. Согласно информации, на такой шаг политики намерены пойти из-за якобы сговора саудитов с Россией.

Кроме прочего, вероятно, это станет ответом для Саудовской Аравии на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

"Саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме, как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", — цитирует американских законодателей Politico.

Как подчеркнули авторы законопроекта, Саудовская Аравия очень "зависима" от Вашингтона в контексте оборонной промышленности и поставок оружия.