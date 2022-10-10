Американские законодатели намерены представить в Сенат США законопроект, который ограничит продажу оружия Штатами Саудовской Аравии. Согласно информации, на такой шаг политики намерены пойти из-за якобы сговора саудитов с Россией.
Кроме прочего, вероятно, это станет ответом для Саудовской Аравии на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
"Саудовцы мало что могут сделать для того, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме, как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", — цитирует американских законодателей Politico.
Как подчеркнули авторы законопроекта, Саудовская Аравия очень "зависима" от Вашингтона в контексте оборонной промышленности и поставок оружия.
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