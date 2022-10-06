Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа будет разорена

США прекратят поставлять вооружения на Украину и начнут вести переговоры с Россией только после того, как основные промышленные конкуренты в Европе разорятся. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

На данный момент европейские страны уже оказались на грани катастрофы из-за антироссийских санкций, поэтому многие промышленные производства вынуждены переносить в США, объяснил эксперт.

"Как только они (США. — Прим. ред.) съедят все маржинальные, то есть прибыльные производства в Европе, как только эти производства вместе с банковскими операциями переместятся на территорию США, вся эта история закончится", — заявил Баширов в интервью "Украина.ру".