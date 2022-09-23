Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг предупредил страны объединения о сложной зиме. Также генсек альянса объяснил, почему мировым лидерам необходимо терпеть происходящее и продолжать антироссийскую деятельность.
"Будет тяжёлая зима с высокими ценами на энергию и инфляцией", — подчеркнул глава НАТО, передаёт CNN.
По мнению Столтенберга, если Запад откажется от ограничительных мер в отношении Москвы, лидер РФ Владимир Путин выполнит задачи военной спецоперации по принуждению к миру на Украине.
Ранее генсек альянса заявил, что Россия не может победить НАТО в ядерной войне.
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