Генсек НАТО Столтенберг: "Будет тяжёлая зима с высокими ценами на энергию"

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг предупредил страны объединения о сложной зиме. Также генсек альянса объяснил, почему мировым лидерам необходимо терпеть происходящее и продолжать антироссийскую деятельность.

"Будет тяжёлая зима с высокими ценами на энергию и инфляцией", — подчеркнул глава НАТО, передаёт CNN.

По мнению Столтенберга, если Запад откажется от ограничительных мер в отношении Москвы, лидер РФ Владимир Путин выполнит задачи военной спецоперации по принуждению к миру на Украине.

Ранее генсек альянса заявил, что Россия не может победить НАТО в ядерной войне.