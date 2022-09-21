Генсек НАТО оценил слова Путина о готовности применить ядерное оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности России.

В среду, 21 сентября Путин выступил перед нацией. В ходе выступления он предупредил страны, пытающиеся шантажировать РФ ядерным оружием, что эти действия могут плохо закончиться для них самих. Также российский лидер подчеркнул, что при угрозе суверенитету России будут использованы все силы для защиты, в том числе ядерные.

"Это опасная риторика. Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные", — сказал Столтенберг в беседе с агентством Reuters.