19FortyFive: иранские беспилотники — большая угроза для ВСУ

Иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не стоит недооценивать, как это делают некоторые западные наблюдатели.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

Автор статьи Кэм Макмиллан, офицер-артиллерист, участвовал в боевых операциях в Ираке. И по его словам, иранские дроны не давали ему и его друзьям спать по ночам.

По словам Макмиллана, эти дроны очень сложно обнаружить с помощью радаров: "Из-за их небольшого радиолокационного сечения, относительно низкой скорости и малой высоты дроны представляют собой уникальную проблему. Они требуют использования специальных технологий, которые позволяют ПВО идентифицировать беспилотники на основе вышеперечисленных характеристик".

При этом, даже если такие дроны удастся обнаружить, то сбить их также будет трудно. И ровно по той же причине, по которой затруднено их обнаружение радарами: "…это непилотируемые летательные аппараты, и большинство систем ПВО не предназначены для их поражения".

А потому, считает Макмиллан, Западу следует крайне серьёзно отнестить к "этой угрозе" и соответствующим образом "адаптировать поддержку" ВСУ.

Напомним, ранее в западной прессе появлялись материалы, в которых сообщалось, что украинские вооруженные силы несут заметные потери якобы после атак иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136. Какой-либо официальной информации на сей счёт не было.

Ранее американская и европейская пресса, а также официальные лица утверждали, что Россия и Иран ведут переговоры о поставках беспилотников. Чаще всего речь шла о следующих БПЛА:

Mohajer-6 (на фото, дальность действия до 200 км) — разведка, наблюдение, обнаружение целей, доставка управляемых боеприпасов;

Shahed-129 и Shahed-191 — могут нести большую полезную нагрузку, дальность полёта до 1 700 км и 1 500 км соответственно;

упоминавшиеся выше беспилотники-камикадзе Shahed-136.

Ещё раз подчеркнём, что официальной информации на сей счёт не было. Поэтому ко всем сообщениям об иранских беспилотниках следует относиться сдержанно, поскольку эту тему активно используют в том числе и в пропагандистских целях. Вот как обоснование для увеличения поставок ВСУ, о чём говорится в вышепроцитированной статье.