Количество раненных при обстреле Еленовки увеличилось до пяти

Во время ударов по колонии в Еленовке со стороны ВСУ пострадали пять военнопленных, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.

"По уточненным данным, при обстреле ВФУ территории Волновахской исправительной колонии в Еленовке, погиб 1 пленный и еще 5 получили ранения", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее местные власти говорили о том, что при обстреле Еленовки было ранены четверо военнопленных, один человек погиб.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за военными преступлениями на Украине, 18 сентября украинские военные уже дважды производили обстрел Еленовки, использовав для этого шесть снарядов натовского образца 155 мм калибра.

Удары по Еленовке украинскими военными производятся на постоянной основе, а в результате обстрела, произведённого в ночь на 20 июля, особо мощным ударом ВСУ убили 50 украинских военнопленных, ещё 73 человека были ранены.