Посольство РФ: США пытаются "замылить" реальную картину на рынках продовольствия

Американские власти пытаются "замылить" реальную картину на мировых рынках продовольствия. Об этом сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве подчеркнули: США обвиняют РФ в создании кризисной ситуации, однако "в упор не замечают", что большая часть продуктов питания поступает в страны ЕС. Как пояснили сотрудники посольства, продовольствие практически не доходит до нуждающихся государств, таких как Йемен, Кения, Сомали, Судан, Ливан и Джибути.

В официальном релизе ведомства сказано, что системные ошибки Запада и ограничения, утверждённые в отношении РФ, привели к серьёзным продовольственным проблемам.