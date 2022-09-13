Стратегический запас нефти в Соединённых Штатах уменьшился до 434,1 млн баррелей, сообщили в Минэнерго США. Это минимальный уровень с 1984 года, отметили эксперты агентства Reuters.
По словам аналитиков, расходование стратегического нефтяного запаса происходит быстрее, чем ранее ожидалось.
Продавая значительное количество чёрного золота на глобальном рынке, Вашингтон пытается сдержать рост котировок на мировых биржах.
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