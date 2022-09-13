Убийце музыканта легендарной группы The Beatles Джона Леннона Марку Чепмену в очередной раз отказали в прошении о досрочном освобождении.
Согласно информации, это двенадцатый раз, когда Чепмен получил отказ от комиссии.
"Человеку, застрелившему Джона Леннона возле его многоквартирного дома на Манхэттене в 1980 году, в 12-й раз отказано в условно-досрочном освобождении", — передаёт The Associated Press.
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