В Латвии восстанавливают военный призыв

В Латвии восстанавливают военный призыв, отменённый с 2007 года. Правительство Латвии собирается принять сегодня решение о создании в стране службы государственной обороны.

Призывать на службу планируют мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а также женщин на добровольной основе с 2028 года.

Однако первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.