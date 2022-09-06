В Латвии восстанавливают военный призыв, отменённый с 2007 года. Правительство Латвии собирается принять сегодня решение о создании в стране службы государственной обороны.
Призывать на службу планируют мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а также женщин на добровольной основе с 2028 года.
Однако первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.
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