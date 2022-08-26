Власти Соломоновых островов не разрешили зайти в порт военному кораблю США

Руководство Соломоновых островов запретило американскому кораблю береговой охраны заходить в порт. Об этом пишет Stars and Stripes, ссылаясь на погранслужбу.

По информации издания, корабль Oliver Henry, принадлежащий США, осуществлял патрулирование неподалёку от островов. Как отметили пограничники, ему понадобились дополнительные запасы топлива и продовольствия, поэтому экипаж принял решение отправиться в порт Хониары.

"Власти Соломоновых островов отказались отвечать на запрос США о предоставлении разрешения на дозаправку в Хониаре", — сказано в статье.