Руководство Соломоновых островов запретило американскому кораблю береговой охраны заходить в порт. Об этом пишет Stars and Stripes, ссылаясь на погранслужбу.
По информации издания, корабль Oliver Henry, принадлежащий США, осуществлял патрулирование неподалёку от островов. Как отметили пограничники, ему понадобились дополнительные запасы топлива и продовольствия, поэтому экипаж принял решение отправиться в порт Хониары.
"Власти Соломоновых островов отказались отвечать на запрос США о предоставлении разрешения на дозаправку в Хониаре", — сказано в статье.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.