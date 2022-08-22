Польша приобрела для Украины 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что Украина с помощью поддержки Польши получила новую партию терминалов спутниковой связи Starlink.

"При поддержке польского правительства — это 100% их помощь — мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны", — цитирует слова министра издание "УНН".

Фёдоров отметил, что приобретение новой партии Starlink позволит важным инфраструктурным объектам оставаться на связи, несмотря на перебои со светом.