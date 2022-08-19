Китайский миллиардер получил 13 лет тюрьмы за махинации с акциями

Суд Шанхая приговорил миллиардера Сяо Цзяньхуа, который является основателем конгломерата Tomorrow Holding, к 13 годам лишения свободы за финансовые махинации, сообщает EADaily.

Компанию осуждённого оштрафовали на 55 миллиардов юаней за то, что Tomorrow Holding неоднократно нарушала финансовое законодательство Китая. Сам бизнесмен должен выплатить штраф в размере 6,5 миллионов юаней.

Правоохранители уличили Цзяньхуа в присвоении общественных средств и активов подконтрольных конгломерату фирм, а также в осуществлении махинаций с акциями на китайском рынке ценных бумаг. Суд согласился с доводами следствия.

В 2016 году деловое издание "Хужунь" поместило Сяо Цзяньхуа на 32-е место в топ-100 богатейших людей Китая. Журналисты оценили его состояние в шесть миллиардов долларов.