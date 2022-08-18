Шесть крупнейших стран Европы отказались гарантировать помощь Украине

Впервые с начала спецоперации на Украине Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша не дали новых обещаний оказывать ВСУ военную помощь.

Ведущие страны Европы не взяли на себя новые обязательства по двусторонней помощи Украине в сфере поставок вооружения.

Об этом сообщает издание США Politico со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики в Германии, где с начала спецоперации анализируют объёмы военной помощи Украине.

"Несмотря на то, что в….* вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — объяснил руководитель группы Кристоф Требеш.

Он отметил, что обязательства стран ЕС оказывать помощь ВСУ начали снижаться с конца апреля. Требеш назвал новые военные поставки на Украину стоимостью полтора миллиарда евро "скромными".

Ранее сообщалось, что неудачи украинской армии в Донбассе и Херсонской области в ближайшие три месяца приведут к тому, что Запад ослабит поддержку Киева.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.