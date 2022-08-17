Рогов предложил генсеку ООН посетить Энергодар перед встречей с Зеленским

Генсеку ООН Антониу Гутерришу следовало бы посетить Энергодар, Мелитополь или Херсон перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что генеральный секретарь ООН должен знать, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают городскую инфраструктуру.

"Пусть он приедет, например, в Херсон, Мелитополь или тем более в Энергодар, посмотрит, как эти города подвергаются обстрелу боевиков Зеленского", — сказал Рогов.

Представитель ВГА считает, что такая рабочая поездка позволит Гутерришу увидеть ядерный терроризм в действии и сделать собственные выводы перед встречей с президентом Украины.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 августа, во Львове состоятся переговоры Зеленского с генсеком ООН и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.