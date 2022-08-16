Порошенко заявил о подписании контракта на поставку "самых крутых" БПЛА

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев заключил долгосрочный контракт на закупку партии "самых крутых" беспилотников для Вооружённых сил Украины.

"Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии", — сообщил Порошенко.

При этом он не назвал страну, которая решила продать Киеву беспилотные летательные аппараты.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, страна собрала 20 миллионов долларов на покупку дронов-разведчиков в рамках проекта "Армия дронов". Украинская армия планирует "закрыть дронами" всю линию фронта.