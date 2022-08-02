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GТ: в КНР хотят запустить ракеты в сторону Тайваня в предупреждение для США

Мир

В Китае предложили направить в сторону Тайваньского пролива баллистические ракеты в знак "предупреждения" для США. По словам офицера ВМС Народно-освободительной армии КНР в отставке Вана Юньфэйя. Как подчеркнул военный, в Белом доме должны понимать, что ситуация находится "на грани войны".

GТ: в КНР хотят запустить ракеты в сторону Тайваня в предупреждение для США

Кроме того, необходимо сформировать военное сопровождение борта спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как подчеркнул Юньфэй, это станет жёстким "стратегическим уроком" для американской стороны.

"Таким образом, мы можем преподать США и острову Тайвань жестокий стратегический урок", — пояснил офицер в статье для Global Times. — Также можно запустить баллистические ракеты вблизи Тайваньского пролива. Это предупреждение о том, что ситуация достигла грани войны".

По мнению военного, кроме того, Китай должен установить бесполётную зону над полуостровом. Как подчеркнул Юньфэй, в этом случае, если борт Пелоси пролетит над Тайванем, США станут нарушителями государственной границы.

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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