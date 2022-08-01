Болтон: Россия и Китай могут "сломать" Байдена

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что внешнюю политику нынешнего главы Белого дома можно назвать одним словом — слабость.

По мнению Болтона, Джо Байдену не хватает политической решимости. И этот "опасный урок" могут выучить не те страны, особенно России и Китая. "Столь разнообразные вопросы, как обмен заключенными с Москвой, возвращение к ядерной сделке с Ираном от 2015 года или визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань, выдают о Белом доме одно: под давлением он может сломаться", — считает Болтон.

Экс-советник по национальной безопасности раскритиковал практику обменов заключёнными с Китаем и Россией. По его мнению, это проявление нерешительности. И это, считает Болтон, придаст Китаю решимости пресечь поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Джон Болтон также обратил внимание на то, что до недавнего разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров особого стремления к беседе с главой американского внешнеполитического ведомства не выражал.

Более того, Блинкен сам пять месяцев не звонил Лаврову в связи с конфликтом на Украине, "зато потом открыто обсуждал содержание сделки — в отличие от русских". Белый дом также осудил предложение России включить в сделку бывшего сотрудника разведки, находящегося под стражей в Германии, назвав его "недобросовестным", пишет Болтон в статье для 19FortyFive.

Публичные комментарии американских официальных лиц и относительно переговоров об обмене заключёнными, и о поездке Пелоси в Китай Джон Болтон считает проявлением слабости и неуверенности, которые дают преимущество России и Китаю.

Стоит отметить, что Джон Болтон имеет репутацию "ястреба", причём такого, что дальше некуда. Слышать от него рассуждения о том, как следует вести дипломатическую работу довольно странно.

Стоит напомнить, что на должность советника по национальной безопасности его пригласил Дональд Трамп, когда был президентом. И Трамп же его с этого поста уволил, выразив недовольство тем, как Джон Болтон вёл дела.