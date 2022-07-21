Профессор Кузнецов: удары по Запорожской АЭС могут вызвать рукотворные бедствия

ВСУ продолжают наносить удары по АЭС в Энергодаре. Так, 18 июля 11 сотрудников станции были ранены, четверо находятся в тяжёлом состоянии в результате очередной атаки. Взрыв прогремел близ атомных блоков, атаковали АЭС три дрона-камикадзе. Последствия таких ударов могут быть необратимыми не только для Украины, но и для Европы, уверен профессор-атомщик Владимир Кузнецов.

Служба ядерной безопасности станции делает выводы, что подобные атаки могут привести к техногенной катастрофе, а в ситуации, происходящей на Украине, это можно назвать рукотворным бедствием. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области планирует обратиться в МАГАТЭ и ООН с целью квалифицировать совершаемые действия ВСУ как ядерный терроризм, сообщает Кузнецов в беседе с "МК". Однако вряд ли решение будет положительным, считает профессор.

Для защиты АЭС нужно больше систем ПВО, говорит Кузнецов. На данный момент они есть, но количество выпускаемых ракет может превышать количество систем.

"Совершая атаки на станцию, Киев преследует две цели. Первая — это запугать как персонал станции, так и местное население. И вторая цель — показать Западу, насколько они эффективно используют то оружие, которое им поставляется. В частности — что они способны атаковать даже такой защищенный объект, как атомная станция. В чем-то даже хотят запугать Европу, чтобы они поставляли им как можно больше вооружения", — цитирует атомщика "МК".

Однако западные кураторы не учитывают, что в случае техногенной катастрофы 70% радиоактивного облака пойдёт на Европу из-за розы ветров, объясняет профессор. Запорожскую АЭС необходимо остановить, считает Кузнецов. Для этого процесса понадобится трое суток.