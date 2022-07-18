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Глава Лисичанска Скорый о целях работы: "Свет, вода, газ, прокормить людей"

Мир

Руководитель администрации Лисичанска Андрей Скорый рассказал о своих целях. По словам чиновника, необходимо убрать мусор и восстановить коммуникации.

"Первое — это очистить город и вывезти мусор. Потом свет, вода, газ, прокормить людей", — подчеркнул политик, слова которого приводит URA.RU.

По мнению собеседника издания, город станет локомотивом Луганской Народной Республики. Как напомнил Скорый, Лисичанск являлся "кузницей Донбасса". Чиновник отметил, что на этой территории работали нефтеперерабатывающие заводы, развивалась стекольная и горная промышленность.

Ранее группировка "Отважные" Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировала под Лисичанском устаревшую технику украинской армии.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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