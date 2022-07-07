TAC: Европа находится на грани раскола из-за конфликта на Украине

Европейцев всё чаще посещают сомнения по поводу необходимости оказывать помощь Украине. Причина этому — ухудшающаяся экономическая ситуация в Европе, сообщает обозреватель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

По словам автора, в Италии, Франции, Германии и Румынии растёт недовольство санкционной политикой ЕС. Жители этих стран выражают несогласие с официальной позицией Евросоюза по Украине и обвиняют Украину и США в нежелании разрешить дипломатическим методом украинский конфликт.

Судя по результатам опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям (ЕСМО), 52% итальянцев, 49% немцев, 42% румын и 40% французов выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине и допускают возможность уступок со стороны Киева.

"Поскольку конфликт затягивается, он может стать ключевой разделительной линией на континенте. Если политические лидеры не примут во внимание различие во взглядах граждан, то единству Европы может прийти конец", — цитирует Бэндоу заключение, написанное ЕСМО к опросу.