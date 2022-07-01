В ФРГ решили приготовиться к отсутствию газа из РФ, построив огромный термос

В Германии всерьёз озабочены перспективой возможного прекращения поставок в страну российского газа. К возможному наихудшему развитию событий немцы начали готовиться заранее, начав строительство огромного "термоса" — терморезервуара, который поможет отапливать жилые дома. О достижении немецкой инженерной мысли рассказала газета The Washington Post.

"Это огромный термос, который поможет нам сохранять тепло, пока оно не нужно. А потом мы сможем при необходимости это тепло высвобождать", — объяснила Таня Вилгосс, возглавляющая немецкое отделение отопительной компании Vattenfall из Швеции.

Вместимость 45-го резервуара — 56 миллионов литров горячей воды, нагрев которой будет производиться при помощи немецких ветряных и солнечных подстанций.

Проект обойдётся Германии 50 миллионов евро. Он призван обеспечить 10% потребностей Берлина в горячей воде в холодное время года.