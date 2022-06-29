В Германии решили посчитать, во сколько стране обойдется отказ от российского газа. И, как говорится, ахнули.
Оказывается, такая авантюра может
"Зависимость немецкой экономики от российского газа недооценивалась, — утверждают эксперты. — К тому же остановка поставок голубого топлива может привести к упадку стекольной, сталелитейной и пищевой промышленности, которые в сумме принесут убытки в €49 миллиардов".
Но и это еще не все. Безгазовое бремя несет за собой и срыв цепочки поставок различных товаров и обойдется Германии в €144 миллиардов, потерянных ко второй половине этого года.
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Судно не следовало выводить в море для активных действий.