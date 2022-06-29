Отказ от российского газа станет неподъемным для экономики Германии

В Германии решили посчитать, во сколько стране обойдется отказ от российского газа. И, как говорится, ахнули.

Оказывается, такая авантюра может

уронить немецкую экономику на 12,5%,

оставить без работы порядка 5,6 миллиона рабочих,

лишить немцев порядка €193 миллиарда в ближайшие 6 месяцев.

"Зависимость немецкой экономики от российского газа недооценивалась, — утверждают эксперты. — К тому же остановка поставок голубого топлива может привести к упадку стекольной, сталелитейной и пищевой промышленности, которые в сумме принесут убытки в €49 миллиардов".

Но и это еще не все. Безгазовое бремя несет за собой и срыв цепочки поставок различных товаров и обойдется Германии в €144 миллиардов, потерянных ко второй половине этого года.