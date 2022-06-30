Политолог Шабров: Польша за счёт раздела Украины хочет вырасти в глазах ЕС и США

Польша реально может претендовать на часть территории современной Украины для укрепления своего экономического и политического веса в Евросоюзе и в глазах США. Об этом Pravda. Ru заявил президент Академии политической науки, профессор МГУ Олег Шабров, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о проработке Варшавой планов по "расчленению" Украины.

Он объяснил, что Украина обладает богатыми природными ресурсами, плодородной землёй. Любые отошедшие Польше украинские территории принесут пользу Варшаве, полагает эксперт.

"Так или иначе, вырастет численность населения Польши, соответственно, повысятся её роль и статус в Европейском Союзе, и, может быть, в отношениях с США, так как вырастут возможности Варшавы нагнетать конфликты различного рода в интересах Вашингтона", — сказал Шабров.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши прорабатывает различные планы разделения Украины. По его словам, рассматриваются варианты размещения на западе Украины польского миротворческого контингента, создания подконтрольного Варшаве прокси-государства и формирования из центральных областей Украины буферной зоны.

"Руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины", — сказал Нарышкин.