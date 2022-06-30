В Польше финишировала масштабная стройка приграничной стены, призванной отгородиться от Белоруссии. Для возведения конструкции понадобилось почти 50 тысяч тонн стали.
Протяжённость стены, которую начали возводить в конце января 2022 года, составляет 418 километров. После того как укрепление было создано, его стали оснащать электронными системами безопасности. На стене установят 2500 камерами наблюдения и многочисленные датчики движения.
"Незаконные действия режима Лукашенко, поддерживаемого российским режимом, и попытка дестабилизации участка привели к необходимости найти способ изменить пограничную охрану этого участка" — объяснил необходимость строительства стены глава пограничной службы Польши Томаш Прага.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западных лидеров не беспокоит конфликт на Украине. Вместе с этим премьер-министр указал на разобщённость Европы.
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