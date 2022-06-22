Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Германия и Россия не будут партнёрами.
Шольц напомнил, что целью стратегической концепции 2010 года было укрепление партнёрских отношений между Германией и Россией. Однако в свете текущих событий "невозможно представить" партнёрство с Москвой в будущем, сказал канцлер на выступлении в бундестаге.
Российский лидер Владимир Путин боится, что "искра демократии" может распространиться на Россию, сообщил ранее Шольц. По мнению политолога Александра Сосновского, канцлер Германии боится президента РФ.
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